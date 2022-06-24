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Eskişehir’in en işlek caddesinde yol kesip kadın sürücüyü vuran şahıs yakalandı

Eskişehir’de aracıyla seyreden kadın sürücüyü silahla vuran şahıs, polisin çalışmaları neticesinde kısa sürede yakalandı.

Asayiş 24.06.2022, 15:06
Eskişehir’in en işlek caddesinde yol kesip kadın sürücüyü vuran şahıs yakalandı

Eskişehir’de aracıyla seyreden kadın sürücüyü silahla vuran şahıs, polisin çalışmaları neticesinde kısa sürede yakalandı.

Odunpazarı İlçesi İki Eylül Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, trafikte ilerleyen 26 ACD 493 plakalı aracın önünü kesen A.T., kadın sürücüsü S.M.’ye ateş etmişti. Bacağından yaralanan talihsiz kadın hastaneye kaldırılmış, olay yerinden kaçan şahısın yakalanması için ise polis geniş boyutlu çalışma başlatmıştı. Eşkâli belli olan şahıs, polisin hassas çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Yakalan şahısla ilgili işlemelerinin devam ettiği öğrenildi.

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