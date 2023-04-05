Eskişehir’den Kocaeli’ye gelip babasının cansız bedeniyle karşılaştı

Kocaeli’de 2 gündür haber alınamayan bir kişinin oğlu Eskişehir’den gelerek acı manzarayla karşılaştı. Babasının, yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Tunç Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı apartmanda yalnız yaşayan Harun Okşar’dan yakınları 2 gündür haber alamadı. Eskişehir’de yaşayan oğlu Kocaeli’ye gelip babasını evinde hareketsiz yatarken gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Harun Okşar’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ardından polis ekipleri, adreste incelemelerde bulundu. Okşar’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.