banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Konya Kağıt Halka Açılıyor...
Konya Kağıt Halka Açılıyor...
ASELSAN'a İngiltere'den ödül!
ASELSAN'a İngiltere'den ödül!
Yemeksepeti'nden açıklama: Fidye talebinde bulundular!
Yemeksepeti'nden açıklama: Fidye talebinde bulundular!
Süleyman Demirel'in 'Korsan Baba' oluşunun hikayesi...
Süleyman Demirel'in 'Korsan Baba' oluşunun hikayesi...

Eskişehir’deki zimmet davasında sanıklar hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istedi

Eskişehir’de zimmetine yaklaşık 5 milyon TL geçirdiği tespit edilen 7’nci İcra Dairesi Müdür Yardımcısı Erkan K. ve olaya ilişkin 1’i tutuklu 4 sanığın daha yargılandığı davada mütalaa veren savcı, sanıkların 9 yıldan 25 yıla kadar hapsini istedi.

Asayiş 16.11.2021, 14:35
Eskişehir’deki zimmet davasında sanıklar hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istedi

Eskişehir’de zimmetine yaklaşık 5 milyon TL geçirdiği tespit edilen 7’nci İcra Dairesi Müdür Yardımcısı Erkan K. ve olaya ilişkin 1’i tutuklu 4 sanığın daha yargılandığı davada mütalaa veren savcı, sanıkların 9 yıldan 25 yıla kadar hapsini istedi.

Eskişehir 7’nci İcra Dairesi’nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Erkan K.’nin, daire emanet kasası ve banka hesaplarından 4 milyon 858 bin 340 TL’yi 4 kişinin hesaplarına aktararak zimmete geçirdiği tespit edildi. Polis tarafından yakalanan Erkan K. ve 4 arkadaşı hakkında Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. C. Savcılığınca hazırlanan iddianamede Erkan K., Selman T., Kerim I., Osman A. ve Suat E. hakkında ‘nitelikli zimmet, kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği ve bilişim sistemindeki verileri bozma ve sisteme veri yerleştirme’ suçlarından ayrı ayrı 9 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanıklar Erkan K., Selman T. ve tutuksuz yargılanan Kerim I., Osman A. ve Suat E. ile avukatları hazır bulundu. Sanıkların mahkemedeki savunmalarının ardından, savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaada 5 sanık hakkında ‘nitelikli zimmet, kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği ve bilişim sistemindeki verileri bozma ve sisteme veri yerleştirme’ suçlarından ayrı ayrı 9 yıldan 25 yıla kadar cezalandırılmasını istedi.

Mahkemede önceki beyanlarını tekrar eden tutuklu sanık Erkan K., “Kumar tutkunluğumdan dolayı zimmet suçunu işledim. Suçum ortaya çıkınca hesaplara herhangi bir işlem yapmadım” dedi.

Önceki savunmasını tekrar ederek suçsuz olduğunu ileri süren tutuklu sanık Selman T., “Zimmetle benim alakam yok. Zimmet olayından bilgim yok. Bu konuyla ilgili hiçbir çıkarım olmadı. Gelen paranın nereden gelip nereye gittiğini bilmiyordum suçum yok” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanıklar Erkan K. ve Selman T.’nin mevcut tutukluluk hallerinin devamına ve tutuksuz yargılanan 3 sanığın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına hükmederek, duruşmayı 30 Kasım’a erteledi.

Olay

Eskişehir 7’nci İcra Müdür Yardımcısı Erkan K.’nin şubat ayında müdürlüğün emanet kasası ile banka hesaplarından zimmetine para geçirdiği tespit edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan inceleme sırasında görev yerinde olan Erkan K., ‘sigara içme bahanesiyle’ kapıya çıkıp adliyeden kaçtı. Savcılık, Erkan K. hakkında yakalama kararı çıkardı. Şüpheli, 2 gün sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Erkan K.’nin yanı sıra paraların aktarıldığı hesap sahipleri olan özel bir sağlık grubu şirketi gayri resmi sahibi Selman T., şirket yetkilisi Kerim I., Osman A. ve Suat E. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erkan K. ve Selman T. tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6