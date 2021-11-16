Eskişehir’deki zimmet davasında sanıklar hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istedi

Eskişehir’de zimmetine yaklaşık 5 milyon TL geçirdiği tespit edilen 7’nci İcra Dairesi Müdür Yardımcısı Erkan K. ve olaya ilişkin 1’i tutuklu 4 sanığın daha yargılandığı davada mütalaa veren savcı, sanıkların 9 yıldan 25 yıla kadar hapsini istedi.

Eskişehir 7’nci İcra Dairesi’nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Erkan K.’nin, daire emanet kasası ve banka hesaplarından 4 milyon 858 bin 340 TL’yi 4 kişinin hesaplarına aktararak zimmete geçirdiği tespit edildi. Polis tarafından yakalanan Erkan K. ve 4 arkadaşı hakkında Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. C. Savcılığınca hazırlanan iddianamede Erkan K., Selman T., Kerim I., Osman A. ve Suat E. hakkında ‘nitelikli zimmet, kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği ve bilişim sistemindeki verileri bozma ve sisteme veri yerleştirme’ suçlarından ayrı ayrı 9 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanıklar Erkan K., Selman T. ve tutuksuz yargılanan Kerim I., Osman A. ve Suat E. ile avukatları hazır bulundu. Sanıkların mahkemedeki savunmalarının ardından, savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaada 5 sanık hakkında ‘nitelikli zimmet, kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği ve bilişim sistemindeki verileri bozma ve sisteme veri yerleştirme’ suçlarından ayrı ayrı 9 yıldan 25 yıla kadar cezalandırılmasını istedi.

Mahkemede önceki beyanlarını tekrar eden tutuklu sanık Erkan K., “Kumar tutkunluğumdan dolayı zimmet suçunu işledim. Suçum ortaya çıkınca hesaplara herhangi bir işlem yapmadım” dedi.

Önceki savunmasını tekrar ederek suçsuz olduğunu ileri süren tutuklu sanık Selman T., “Zimmetle benim alakam yok. Zimmet olayından bilgim yok. Bu konuyla ilgili hiçbir çıkarım olmadı. Gelen paranın nereden gelip nereye gittiğini bilmiyordum suçum yok” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanıklar Erkan K. ve Selman T.’nin mevcut tutukluluk hallerinin devamına ve tutuksuz yargılanan 3 sanığın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına hükmederek, duruşmayı 30 Kasım’a erteledi.

Olay

Eskişehir 7’nci İcra Müdür Yardımcısı Erkan K.’nin şubat ayında müdürlüğün emanet kasası ile banka hesaplarından zimmetine para geçirdiği tespit edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan inceleme sırasında görev yerinde olan Erkan K., ‘sigara içme bahanesiyle’ kapıya çıkıp adliyeden kaçtı. Savcılık, Erkan K. hakkında yakalama kararı çıkardı. Şüpheli, 2 gün sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Erkan K.’nin yanı sıra paraların aktarıldığı hesap sahipleri olan özel bir sağlık grubu şirketi gayri resmi sahibi Selman T., şirket yetkilisi Kerim I., Osman A. ve Suat E. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erkan K. ve Selman T. tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.