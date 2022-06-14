Eskişehir’deki trafik kazası MOBESE kamerasına yansıdı

Eskişehir’de otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan görüntüde, Eskişehir’de kaydedilen trafik kazası Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeyken sola dönen bir otomobil, karşı şeritten ilerleyen motosikletle çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Olayın gerçekleştiği o anlar ise MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı. Çevrede bulunan vatandaşların yardım etmek üzere olay yerine koştuğu görüldü.