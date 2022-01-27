Eskişehir’deki silah ticareti operasyonda 5 tutuklama kararı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından silah ticaretine yönelik yürütülen operasyon kapsamında yakalanarak adliye sevk edilen 9 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Polis ekiplerinin silah atölyesine dönüştürülmüş 3 ikamette yaptığı aramada, 23 adet ruhsatsız tabanca, silah yapımına hazır vaziyette ucu açık 43 adet tabanca namlusu, 190 adet tabanca fişeği, silah yapımında kullanılan çok sayıda mengene ve matkap benzeri muhtelif parçalar ele geçirilmiş, 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bu sabah adliye sevk edilen şüphelilerden 2 şahıs savcılıkta, 2 şahıs adli kontrolle serbest bırakılırken, 5 şahıs mahkemece tutuklandı.