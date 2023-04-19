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Eskişehir’deki feci kazada yaralanan 31 kişiden 20’si taburcu edildi
Eskişehir’de 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında yaralanan 31 kişiden 20’si taburcu edildi.
Asayiş 19.04.2023, 18:57
Eskişehir’de 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında yaralanan 31 kişiden 20’si taburcu edildi.
İnönü-Bilecik karayolu 7’nci kilometrede meydana gelen trafik kazasında, Zafer Bozdemir’in kullandığı 26 S 7433 plakalı işçi servisi yoldan çakarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine gelen ekipleri 3 kişinin öldüğünü tespit ederken, yaralanan 31 kişi Bilecik ve Eskişehir’de bulunan hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 4’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 20’sinin taburcu edildiği öğrenildi. Hastanede bulunan 4’ü ağır 11 fabrika işçisinin tedavileri devam ediyor.