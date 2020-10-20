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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

ESKİŞEHİR’DE, SOKAK SATICILARINA YÖNELİK YAPILAN DRONE DESTEKLİ VE ÖZEL HAREKAT UNSURLARININ KATILIMIYLA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Asayiş 20.10.2020, 11:06
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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Eskişehir’de sokak satıcılarına yönelik, drone destekli ve Özel Harekat unsurlarının katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sokak satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. Kent genelinde toplam 9 adrese drone destekli ve Özel Harekat unsurlarının da katılımı ile düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçu kapsamında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, öncelikle gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanması maksadıyla eş zamanlı operasyon dahil soruşturma kapsamında yapılan tüm planlı çalışmada, 397,94 gram afyon sakızı, 143,63 gram metamfetamin, 37,89 gram bonzai, 36,70 gram esrar, 1,90 gram eroin, 19 adet sentetik ecza hap, 14 adet ecstacy, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 7’si emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

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