Eskişehir’de umreye gitmek isteyen 200 kişinin dolandırıldığı iddiası

Eskişehir’de umreye gitmek üzere bir turizm şirketiyle anlaşan yaklaşık 200 kişi, kendilerini kutsal topraklara götürecek firma yetkililerinin mali sorunları öne sürerek yolculuğu iptal etmesiyle dolandırıldıklarını iddia ederek firma önünde toplandılar.

İddialara göre Eskişehir’de umreye gitmek isteyen yaklaşık 200 kişi, kişi başı bin ve bin 500 dolar arasında değişen fiyatlarla bir turizm şirketiyle anlaştı. Anlaşma gereği ücretleri bankaya yatıran ve pasaportları toplanan vatandaşlara, 10 Şubat’ta yola çıkılacağı taahhüt edildi. Daha sonra firma yetkilileri mali sorunlardan dolayı ayın 21’ine ertelendiğini söyledi. Son olarak ayın 27’sinde gidileceğini söyleyen firma yetkilileri, bir kısa mesaj ile yolculuğun iptal edildiğini duyurdu. Turizm şirketi tarafından vatandaşların telefonuna gönderilen mesajda, Suudi Arabistan ile alakalı finansal sorundan dolayı yolcuğun iptal olduğu belirtildi. Umreye gidemeyeceklerini öğrenen vatandaşlar, dolandırıldıklarını iddia ederek sabah erken saatlerde turizm şirketinin kapısına geldi.

“Bu insanlar kötü niyetli olsa bugün kaçar giderler”

Firma sahiplerinin babası olduğunu söyleyen Süleyman isimli şahıs, sorunun çözülmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Kimsenin kötü niyetli olmadığı belirten şahıs, “İnsanların başına her türlü olay gelir, ben babalarıyım. Merakımdan buradayım. Çocuklar görevinin başında, ben görevli olmadığım için içeride değilim. Ben yetkili değilim. Lütfen içeriyle görüşün. Sizin oğlunuzun başına bir iş gelse ne yaparsınız. Ben babaları olarak bilgi sahibi değilim. Bu insanlar kötü niyetli olsa bugün kaçar giderler. Ben dedim ki ’Oğlum çıkın insanların karşısına, bu insanları mağdur etmeyeceğiz’ diye söyleyin. Siz oğullarımı dinleyin, onlar sizinle konuşacak” ifadelerini kullandı.

Bizden aldıkları parayı yatırmamışlar, borçlar varmış

Firma tarafından mağdur edildiğini iddia eden Yusuf Erçevik, “Biz umreye yazıldık, ben Ekim ayında yazıldım. Şubat’ın 4’ünde götüreceklerini söylediler. Ardından ’Ayın 10’unda göreceğiz’ dediler, sonra ’Ayın 21’inde götüreceğiz’ dediler. Ardından dükkânda toplantı yapıldı, ondan sonra 27’sinde göreceklerini söylediler. Bizden paraları ve pasaportları aldılar. Dün akşam saat 10 civarında mesaj gönderdiler. Mesajda yolculuğun iptal olduğunu belirterek paramızı vereceklerini söylediler, ama ne zaman ödeyeceklerini söylemediler. İçeride insanlar var, ama asıl yetkili kim bilmiyoruz. Bizden aldıkları parayı yatırmamışlar, borçlar varmış. Sadece beni değil, yaklaşık 200 kişi mağdur ettiler” dedi.

“Şimdi geldik bize “para yok” dediler”

Umreye gitmek için uzun süredir beklediğini belirten Ayşe Saç ise, “Biz hastalık başlamadan evvel umreye yazıldık. Bizim umreye gitmemize bir hafta kalmışken hastalık çıktığı için gidemedik. Şimdi geldik bize ’Para yok’ dediler. Arabistan’daki otellere para verdikleri için bizi gönderemeyeceklerini söylediler, biz de beklemeye başladık. Biz bin 50 dolar yatırdık buraya. Bana ’Şubat ayının başına kadar beklerseniz ekstra ücret almadan sizi götüreceğiz’ dediler. Ayın 20’lerine kadar sürekli tarih ertelendi. Onu da kabul ettik. En son ayın 27’sinde gideceğimiz söylendi, kâğıtlar da var” dedi.

Olay üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Grup içinden bırkaç kişi içeri girip firma yetkilileri ile görüştü.