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Eskişehir’de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde seyir halindeki otomobilin devrilmesi sonucu araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Asayiş 11.07.2022, 12:42
Eskişehir’de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde seyir halindeki otomobilin devrilmesi sonucu araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Seyitgazi ilçesi Derebenek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Çetin idaresindeki 26 LE 002 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Halil Ünlü (50) ile İbrahim Ünlü (45) hayatını kaybetti. Araçta bulunan 3 kişi ise yaralandı.

Yaralılar; Hüseyin Çetin, Yakup Sevim ve Melih Ünlü sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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