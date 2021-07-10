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Eskişehir’de toplu zehirlenme

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki mevsimlik işçilerin yaşadığı çadır kentte, daha önceden zirai ilaçlamada kullanıldığı öne sürülen bidonlardan su içen 7’si çocuk 13 kişi zehirlendi.

Asayiş 10.07.2021, 16:41
Eskişehir’de toplu zehirlenme
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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki mevsimlik işçilerin yaşadığı çadır kentte, daha önceden zirai ilaçlamada kullanıldığı öne sürülen bidonlardan su içen 7’si çocuk 13 kişi zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Seyitgazi ilçesine Büyükdere Mahallesi yakınlarındaki tarlada çalışan mevsimlik işçilerin içme suyunun bitmesi üzerine, tarla sahibi tarafından daha önceden zirai ilaçlamada kullanılan bidonlarla işçilere su getirildi. Bu suyu içen çadır kentte kalan tarım işçilerinden 7’si çocuk 13 kişi; bulantı, kusma ve karın ağrısı şikâyetiyle kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Zehirlenenlerden Nura Oda (40), Sıdıka Çiftçi (15), Kübra Budak (14), Fatma Demir (41), Gülcan Çiftçi (13) ve Merve Oda (16) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, Hatice Oda (15), Büşra Oda (11), Fatma Budak (16), Hatice Oda (24), İsmail Oda (37) Eskişehir Şehir Hastanesi Acil Servis’ine, Fatma Demir (20) ve Ahmet Deniz (38) ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay hakkında polis ekipleri soruşturma başlattı.
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