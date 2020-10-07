banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
NBA'de Lakers adım adım şampiyonluğa
NBA'de Lakers adım adım şampiyonluğa
Eylül ayında yaşanan siyasi ve toplumsal gelişmeler
Eylül ayında yaşanan siyasi ve toplumsal gelişmeler
'Galatasaray asla yanlış yollara tevessül etmez'
'Galatasaray asla yanlış yollara tevessül etmez'
Yavru Vatan KKTC'de hükümet düştü!
Yavru Vatan KKTC'de hükümet düştü!

Eskişehir’de tombala operasyonu

ESKİŞEHİR'DE, BİR DERNEĞE AİT İKAMETLERE DÜZENLENEN KUMAR OPERASYONUNDA, 56 ŞÜPHELİYE KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİNE AYKIRI DAVRANMAKTAN TOPLAM 176 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Asayiş 07.10.2020, 11:12
3
Eskişehir’de tombala operasyonu

Eskişehir’de, bir derneğe ait iki ayrı ikamete düzenlenen kumar operasyonunda, 56 şüpheliye korona virüs (Covid-19) tedbirlerine aykırı davranmaktan toplam 176 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesinde yaşandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, söz konusu mahallede faaliyet gösteren bir dernek ile bu derneğe ait iki ikamette kumar oynatıldığı bilgisine ulaşıldı. Alınan bilgi üzerine oluşturulan özel ekip ile düzenlenen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 56 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonda, 4 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 55 adet av tüfeği kartuşu, 243 adet mermi, 745 adet tombala kağıdı, 89 adet tombala topu bulunarak muhafaza altına alındı.

Yakalanan şahıslar hakkında kumar oynamak ve kumar oynamaya yer ve imkan sağlamaktan idari işlem yapılırken, 2 şüphelinin de farklı suçlardan aranması olduğu tespit edildi. Ayrıca Korona virüs tedbirlerine aykırı davranmaktan 56 şahsa toplam 176 bin 400 TL para cezası uygulandı.

Öte yandan dernek başkanı hakkında ’Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak’ suçundan ifadesi alınarak serbest bırakılırken, ikamet sahibi hakkında ise, 6136 sayılı kanun maddesi gereği adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 07 Ekim 2020
İmsak 05:36
Güneş 07:00
Öğle 12:57
İkindi 16:09
Akşam 18:44
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2