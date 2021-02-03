Son Dakika
Eskişehir’de sobadan çıkan yangında 2 çocuk yaralandı
Eskişehir’de sabah saatlerinde çıkan ev yangınında yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı.
Asayiş 03.02.2021, 10:40
1
Eskişehir’de sabah saatlerinde çıkan ev yangınında yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı.
Olay Şirintepe mahallesi Özlü sokaktaki 8 nolu binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah 08.30 civarında anne ve babanın işte olduğu sırada 2 katlı binanın 2’inci katındaki evde sobadan kaynaklandığı belirtilen bir yangın çıktı. Anne ve babaları evde olmayan 6 ve 9 yaşlarındaki kardeşler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. İsimleri öğrenilemeyen, bacak ve boyun bölgesinden yaralandıkları öğrenilen çocuklar ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.İtfaiye ekibi yaklaşık 1 saat boyunca mücadele ederek yangını kontrol altına aldı. Evdeki eşyalarının çoğunun yangından zarar gördüğü öğrenildi.