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Eskişehir’de servis otobüsü devrildi: 2 ölü
ESKİŞEHİR’DE İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS OTOBÜSÜNÜN DEVRİLMESİ SONUCUNDA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, ÇOK SAYIDA İŞÇİ YARALANDI.
Asayiş 28.08.2020, 07:45
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Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucunda iki kişi hayatını kaybederken, çok sayıda işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çevreyolu Organize Sanayi Bölgesi istikametine giden işçileri taşıyan otobüs henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti. Çok sayıda işçi yaralandı. Yaralı işçiler, çevredeki hastanelere sevk edildi.
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