Eskişehir’de polis ekiplerinden kaçak yakıt operasyonu
ESKİŞEHİR’DE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLERCE, İL MERKEZİNDE DURDURULAN BİR TANKERDE, ARAMALARA SONUCUNDA 19 BİN 683 LİTRE KAÇAK/KARIŞIMLI AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ.
Eskişehir’de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, il merkezinde durdurulan bir tankerde yapılan aramalar sonucunda 19 bin 683 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi amacı ile kaçak/karışımlı akaryakıt ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre, çalışmalar neticesinde il merkezinde durdurulan 1 tankerde yapılan arama sonucunda, 19 bin 683 litre kaçak akaryakıt ekiplerce ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin, ifadesi alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.