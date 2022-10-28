Eskişehir’de polis aranan 122 şahsı yakaladı

Eskişehir’de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan 122 şüpheliden 27’si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla aranan şahıslara yönelik çalışma düzenlendi. Çalışmalar neticesinde hırsızlık, suç delillerini yok etme veya gizleme, kasten yaralama ile dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kararı olan toplam 122 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.