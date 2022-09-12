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Eskişehir’de otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Eskişehir’de bir otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Asayiş 12.09.2022, 12:49
Eskişehir’de bir otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam 22.20 sıralarında, Sazova Mahallesi Sazova Caddesi ile Ulusal Egemenlik Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mutlu Angı’nın kullandığı 26 AEH 497 plakalı motosiklet ile Ömer D.’nin kullandığı 26 ACK 529 araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mutlu Angı ağır yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Angı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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