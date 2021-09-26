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Eskişehir’de kaybolan 85 yaşındaki amca için arama çalışmaları yapıldı

Eskişehir’in Hamidiye Mahallesi’ndeki evinden öğle saatlerinde çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 85 yaşındaki vatandaş için arama çalışması başlatıldı. Yaşlı adam mahallenin kırsal alanında yaralı halde bulunarak tedavi altına alındı.

Asayiş 26.09.2021, 10:24
Eskişehir’de kaybolan 85 yaşındaki amca için arama çalışmaları yapıldı

Eskişehir’in Hamidiye Mahallesi’ndeki evinden öğle saatlerinde çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 85 yaşındaki vatandaş için arama çalışması başlatıldı. Yaşlı adam mahallenin kırsal alanında yaralı halde bulunarak tedavi altına alındı.

Arama çalışmalarına AFAD, Jandarma, AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, Büyük Ayı ve mahallede yaşayan vatandaşlar destek verdi. Gece şartlarında gerçekleştirilen arama çalışmalarının birinci saatinde AKUT Eskişehir ekibi gönüllüleri, 85 yaşındaki adama kırsal alanda yaralı olarak ulaştı. İlk yardım müdahalesini yapan AKUT gönüllüleri, diğer arama kurtarma ekiplerin de desteği ile yaralı adamı alandan tahliye etti. 85 yaşındaki vatandaş ambulans ile hastaneye sevk edildi.

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