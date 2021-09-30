Eskişehir’de kaçak silah operasyonu: 9 gözaltı

Eskişehir’de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri yasadışı silah ticareti yapma ve yağma suçlarına yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 13 adet tabanca, 31 adet şarjör, 11 adet tabanca gövdesi, 11 adet tabanca sürgüsü, 6 adet tabanca namlusu, 88 adet tabanca mermisi, 2 adet av tüfeği, 1 adet polis frekansı dinlenebilen el telsizi, 144 gr metamfetamin uyuşturucu madde ve saksılar içerisine ekili vaziyette kenevir ele geçirildi.

Öte yandan, operasyona ilişkin bir ikametin silah atölyesine çevrildiğini tespit eden polis ekipleri, imalatta kullanılan çok sayıda malzemeye el koydu. Gözaltına alınan 9 şahıs savcılık sorgusu için adliyeye sevk edildi.