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Eskişehir’de kaçak içki operasyonu

ESKİŞEHİR'DE SAHTE İÇKİ ÜRETİMİ İÇİN KULLANILMAK ÜZERE 11.8 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş 28.09.2020, 16:19
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Eskişehir’de kaçak içki operasyonu

Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla bir restoran ve manavda sahte içki üretimi için kullanılmak üzere 11.8 litre etil alkol ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı, Hisar Mahallesi’nde bulunan bir restorant ve Hasan Polatkan Bulvarı üzerinde bulunan bir manavda sahte içki üretiminde kullanılmak üzere kaçak etil alkol bulunduğu tespit edildi. İki iş yerinde de yapılan arama sonucunda bandrolsüz, hologramsız ve faturasız toplam 11.8 litre etil alkol ele geçirildi. Olay ile ilgisi bulunan işletmelerin sahipleri 2 şüpheli hakkında ’5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan adli tahkikat başlatıldı.

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