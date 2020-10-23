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Eskişehir’de iş bulma vaadiyle 45 bin lira dolandırdı

ESKİŞEHİR'DE BİR VATANDAŞI İŞ BULMA VAADİYLE KANDIRDIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYON İLE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Asayiş 23.10.2020, 10:55
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Eskişehir’de iş bulma vaadiyle 45 bin lira dolandırdı

Eskişehir’de bir vatandaşı iş bulma vaadiyle kandırdığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir’de gelen bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kadının iş bulma vaadiyle kandırılıp 45 bin lirasının dolandırılması üzerine araştırma başlattı. Şüphelinin Ramazan K. olduğunun anlaşılması üzerine ekipler, saklandığı eve düzenledikleri operasyon ile yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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