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Eskişehir’de çok miktarda etil alkol ve kaçak tütün ele geçirildi
ESKİŞEHİR'DE 300 LİTRE ETİL ALKOL İLE 185 KİLOGRAM KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 24.08.2020, 09:35
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde düzenlenen operasyonda 300 litre etil alkol ile 185 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak tütün, etil alkol ve elektronik malzeme satanlara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 300 litre etil alkol, 185 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 21 bin 360 sarılmış sigara, 30 bin 200 adet makaron, 23 bin 328 filtre, 116 kilogram nargile kömürü, 135 adet alkol kiti, 3 adet sigara sarma makinesi, 7 adet akıllı cep telefonu, 31 adet taşınabilir şarj aleti, 6 adet hoparlör ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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