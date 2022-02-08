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Eskişehir’de cinayetle sonuçlanan bıçaklı kavgada karar verildi

Eskişehir’de iki grup arasında çıkan ve bıçak darbesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili görülen davada yargılanan 1 sanık müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 3 sanık ise beraat etti.

Asayiş 08.02.2022, 13:22
Eskişehir’de cinayetle sonuçlanan bıçaklı kavgada karar verildi

Eskişehir’de iki grup arasında çıkan ve bıçak darbesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili görülen davada yargılanan 1 sanık müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 3 sanık ise beraat etti.

Şirintepe Mahallesi’nde geçen yıl ağustos ayında iki grup arasında çıkan kavgada Okan D. (27) ve Ufuk Sırtıkara (25) bıçakla yaralandı. Kavgada boynundan yaralanan Ufuk Sırtıkara, Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Burak Ünal ve Akın Kolca, mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan sanıklar Emre Çoban ve İhsan Demir ise duruşmaya katılmadı. Duruşmaya maktul Ufuk Sırtıkara’nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

“Sanıklar öldürme eylemini birlikte gerçekleştirmişlerdir”

Duruşmada söz alan maktulün babası Y.S., sanıkların birlikte hareket ettiklerini öne sürerek, “Burak, Emre ve İhsan olayın başından itibaren birlikte hareket etmişlerdir. Öldürme eylemini birlikte gerçekleştirmişlerdir. Bu yüzden 3 sanığın aynı cezayla cezalandırılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Maktulün ailesinden özür dilerim”

Karardan önce son sözleri sorulan sanık Burak Ünal, “Benim olayda öldürme kastım yoktur. Mahkeme huzurunda maktulün ailesinden özür dilerim” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Burak Ünal’ın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet ve ‘silahla kasten yaralama’ suçundan 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanıklar Akın Kolca, Emre Çoban ve İhsan Demir hakkında ise beraat kararı verildi.

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