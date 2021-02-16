Eskişehir’de anne, baba ve çocuğu evlerinde ölü bulundu

Eskişehir’de anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış bir şekilde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, öldürülenlerden anne Emel Tokkal’a, ilk evliliğinden olan kızı ulaşamayınca durumu Eskişehir’de bulunan arkadaşlarına haber verdi. Bunun üzerine eve gelen arkadaşları olaydan şüphelenerek çilingir çağırarak yardım istedi. Hamamyolu Caddesi’nde bulunan bir binanın 6. katındaki eve gelen çilingir, evi polis olmadan açmayacağını söylemesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile birlikte kapı açıldı. Kapı girişinde telefoncu dükkânı olduğu öğrenilen baba İlkay Tokkal’ın (42) cesedi kanlar içinde bulundu. İçeri giren ekipler anne Emel Tokkal (41) ve 4 yaşındaki çocukları A.D.T.’nin cesedini ise oturma odasında buldu. Yapılan ilk belirlemelere göre üç kişinin vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Olay yerinde çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri alındı. Üst düzey polis yöneticileri kısa sürede olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

En son dün gündüz saatlerinde sipariş vermişler

Öte yandan ailenin apartmana yakın zamanda taşındığı öğrenildi. Çevre komşuları, dün öğle saatlerinde ailenin, verdiği siparişi kapıyı açarak aldığı belirtildi.

Haberi alan yakınları fenalık geçirdi

Haberi duyan aile yakınları olay yerine geldi. Burada acı haberi duyan bazı yakınları baygınlık ve fenalık geçirdi. Olay yerine şerit çekilmesinin ardından vatandaşlar meraklı gözlerle polis ekiplerini izleyerek yaşanan olayı merakla takip etti. Çok sayıda vatandaşın ise polis ekiplerinin ’Dağılın’ uyarılarına aldırış etmeden cep telefonları ile görüntü ve fotoğraf almaya çalışması ise dikkat çekti.

Apartman girişindeki güvenlik kameraları incelenecek

Olayın intihar ya da cinayet olup olmadığı yapılacak incelemeler sonrasında belli olacak. Polis ekiplerinin apartman girişinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini ise incelemeye aldığı öğrenildi. Olayla ilgili Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı

Cenazeler, olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışma sonrasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne, baba ve çocuğun ölüm nedeni burada yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.