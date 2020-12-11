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Eskişehir’de 9 bin 916 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi
Eskişehir’de polis ekipleri tarafından cinsel gücü arttırıcı kaçak ilaçların piyasaya sürüldüğü tespit edilen adreslere yapılan operasyonda, toplam 9 bin 916 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Asayiş 11.12.2020, 11:08
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Eskişehir’de polis ekipleri tarafından cinsel gücü arttırıcı kaçak ilaçların piyasaya sürüldüğü tespit edilen adreslere yapılan operasyonda, toplam 9 bin 916 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince halk sağlığının korunması amacı ile sahte, kaçak ilaç üretimi ve satışını yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda cinsel gücü arttırıcı kaçak ilaçların piyasaya sürüldüğü belirlendi. Tespit edilen 4 adreste ekipler tarafından yapılan operasyonda 9 bin 916 adet cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, 4 şahıs yakalandı.
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