Eskişehir’de 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu’nun katil zanlısı tutuklandı

Eskişehir’de 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu’nu silahla vurarak öldüren erkek arkadaşı tutuklandı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak’taki bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Ayşenur Çolakoğlu (21) ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hasan Fakıoğlu (21) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hasan Fakıoğlu, yanında bulundurduğu tabancayla Çolakoğlu’na ateş etti. Ağır yaralanan Ayşenur Çolakoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayşenur Çolakoğlu’nun cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi Hasan Fakıoğlu ile olayla ilgili olduğu düşünülen M.F. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hasan Fakıoğlu çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli M.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.