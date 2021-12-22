Son Dakika
Eskişehir’de 1 kişi sahte içkiden zehirlendi
Eskişehir’de sahte içkiden zehirlenen 1 kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Asayiş 22.12.2021, 09:54
Eskişehir’de sahte içkiden zehirlenen 1 kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde sahte içkiden zehirlenen 42 yaşındaki Ömer Y., 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yunus Emre Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındığı öğrenilen şahsın sahte içki yapımında da kullanılan metil alkolden zehirlendiği tespit edildi. Olay hakkında soruşturma başlatan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Ömer Y.’nin metil alkolü nereden temin ettiğine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.