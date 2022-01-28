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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ‘ihaleye fesat karıştırma’ davasında erteleme kararı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve 23 belediye bürokratının beraat ettiği ve Yargıtay’ın kararı bozarak dosyayı tekrar alt mahkemeye gönderdiği ‘ihaleye fesat karıştırma’ davasında ikinci celse görüldü.

Asayiş 28.01.2022, 17:15
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ‘ihaleye fesat karıştırma’ davasında erteleme kararı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve 23 belediye bürokratının beraat ettiği ve Yargıtay’ın kararı bozarak dosyayı tekrar alt mahkemeye gönderdiği ‘ihaleye fesat karıştırma’ davasında ikinci celse görüldü.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 28 Ocak 2013’te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve neticesinde kamu zararına neden olunduğu şikâyeti üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 23 kişi gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili açılan dava Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştü. Davada Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve 23 belediye bürokratı hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘edimin ifasına fesat karıştırma’ ve ‘kamu görevlisinin resmî evrakta sahteciliği’ suçlarından 2016 yılında beraat kararı verilmişti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Büyükerşen ve belediye bürokratlarının söz konusu suçlardan verilen beraat kararının bozulmasına ve yeniden yargılanmalarına karar verdi. Dava Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlandı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına katılmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, mazeretli olarak ikinci duruşmaya da katılmadı. Diğer sanıklar ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

“28 milyon TL kamu zararına sebep olarak sanıklar üzerine atılı suçu işlemişlerdir”

Davada taraf olan Maliye Hazinesi Avukatı, Yargıtay’ın bozma ilamına uyulmasını talep ederek, “Yargıtay bozma ilamına uyulmasını, bilirkişiden rapor alınmasını talep ederiz. İhaleye fesat karıştırma suçunun yasal unsurları oluşmuştur. İhale mevzuata aykırı olarak yapılmıştır. Özellikle masal şatosu yapım ihalesi usulsüz bir şekilde yapılmıştır. Sanıklar yasaklık ve gizlilik ilkelerine aykırı hareket etmişlerdir. 28 milyon TL kamu zararına sebep olarak sanıklar üzerlerine atılı suçu işlemişlerdir. İşler süresinde yapılmamasına rağmen süresinde yapılmış gibi gösterilmiş, gecikme cezası verilmemiştir. Sanıkların cezalandırılmasını talep ederiz” şeklinde beyanda bulundu.

Duruşmada sanık olarak yer alan dönemin belediye bürokratları, beyanlarında suçsuz olduklarını belirterek beraat talebinde bulundu.

“Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin bozma ilamı hukuka aykırıdır”

Davada sanık olarak yer alan Büyükerşen’in avukatı, önceki savunmalarını tekrar ederek, “Özetle yargılamaya konu eylemlerle ilgili olarak soruşturma başlamadan önce yapılan Sayıştay denetimleri sonucunda cezai soruşturma gerektirecek herhangi bir usulsüzlük tespit edilememiştir. Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin bozma ilamı hukuka aykırıdır. Keşif yapılması hususunun aradan uzun zaman geçmesi nedeniyle yapılan bazı işlerin daha sonra karayolları ve benzeri kurumların ihtiyaçları nedeniyle farklı projeler dolayısıyla tadilatı veya tamamen ortadan kalkması söz konusu olmuştur. Başlangıçta yapılan bu işlerin ve yer altında bulunan işlerin keşif ile tespiti mümkün değildir. Olayın üzerinden 15 yıl geçmiştir. Bu hususların göz önünde bulundurularak önceki kararda direnilmesini talep ederiz” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin bozma ilamına uyulup uyulmayacağına sanık savunmaları tamamlandıktan sonra değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı 18 Mart’a erteledi.

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