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Eski Vali Coş, memleketi Eğirdir’de toprağa verildi

Kalp krizi sonucu vefat eden Sakarya eski Valisi Hüseyin Avni Coş (62), memleketi Isparta’nın Eğirdir ilçesinde toprağa verildi.

Asayiş 01.08.2021, 19:26
Eski Vali Coş, memleketi Eğirdir’de toprağa verildi

Kalp krizi sonucu vefat eden Sakarya eski Valisi Hüseyin Avni Coş (62), memleketi Isparta’nın Eğirdir ilçesinde toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede önceki gün hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş için İstanbul’da dün cenaze töreni düzenlenmişti. Törenin ardından Hüseyin Avni Coş’un cenazesi baba Nurullah Coş ve anne Feride Coş’un talebi üzerine defnedilmek üzere Eğirdir ilçesine getirildi. Coş için bugün ikindi namazının ardından Merkez Hızırbey Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Coş’un cenazesi tören mangası tarafından omuzlara alınarak, Kervansaray mezarlığında defnedildi.
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