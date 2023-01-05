Son Dakika
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Soruşt
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklanmıştı.
Asayiş 05.01.2023, 17:27
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklanmıştı.
Günün Anketi Tümü