Eski THK rektörü Ünsal Ban, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından, Ünsal Ban ve 3 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Ban, "konutu terk etmeme", diğer 3 şüpheli ise farklı adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.