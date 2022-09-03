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Eski THK Rektörü Ban için tutuklama kararı
Eski THK Rektörü Ünsal Ban hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Ban, nöbetçi asliye ceza mahkemesine çıkarılacak.
Asayiş 03.09.2022, 14:51
Eski THK Rektörü Ünsal Ban hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Ban, nöbetçi asliye ceza mahkemesine çıkarılacak.
Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi rektörü Ünsal Ban’ın ev hapsi kararına yapılan itirazı kabul etti. Mahkeme, Ünsal Ban hakkında yakalama kararı çıkardı. Tutuklamaya yönelik çıkartılan karar sonrası yakalanan Ban, nöbetçi asliye ceza mahkemesine çıkarılacak.
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