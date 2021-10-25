Eski Suudi istihbaratçıdan Veliaht Prens bin Salman hakkında çarpıcı iddialar

Eski Suudi istihbarat yetkilisi Saadel Cebri, Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın Kral Abdullah’ı öldürebileceğini söyleyerek övündüğünü iddia etti.

Suudi Arabistan’ın eski üst düzey istihbarat görevlisi Saadel Cebri, katıldığı CBS kanalında yayınlanan “60 Dakika” programında çarpıcı iddialarda bulundu. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın kendisini öldürmek istediğini söyleyen Cebri, prensin 2014’te Kral Abdullah’ı öldürebileceğini söyleyerek övündüğü bir videodan haberdar olduğunu iddia etti. Cebri, 4 yıl önce tahtın varisi ve fiili hükümdarı olan veliaht prensin o sırada "Rusya’da zehirli bir yüzüğü" olduğuyla övündüğünü de belirtti. Cebri, veliaht prensin kendisini öldürmek istemesinin nedeninin sahip olduğu bilgiler olduğunu iddia ederek, "Bir gün öldürülmeyi bekliyorum. Çünkü bu adam benim öldüğümü görene kadar dinlenmeyecek" dedi.

Cebri, 2018 yılında gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’da öldürülmesinin ardından veliaht prensin kendisini öldürmek için Kanada’ya bir ekip gönderdiğini iddia etti. Cebri, kendisine Kanada’daki herhangi bir Suudi temsilciliğinin yakınından geçmemesi, konsolosluk ve büyükelçiliğe girmemesi konusunda uyarı yapıldığını söyledi.