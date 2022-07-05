Eski sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 18 yıl hapis cezası

Ankara’da eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi.

Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mağdur Sultan S., tutuklu sanık Soner Bolat ve taraf avukatları katıldı.

Ankara’nın Mamak ilçesinde ikamet eden Sultan S., ayrıldığı eski erkek arkadaşı Soner Bolat tarafından yüzüne ‘lavabo açıcı’ olduğu belirlenen madde atıldı. Olay sonrası emniyet tarafından adliyeye sevk edilen Soner Bolat adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Adli kontrol hükümlerine uymayınca hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık yakalanarak tutuklandı.

“Onun için kendimi astım”

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Bolat, “Sultan’la 5 sene sevgili olduk sonra ayrıldık. Ben onun için intihar ettim kendimi astım. Ayrıldıktan sonra kendisiyle buluştuk hayaller kurduk. İçimde hep bir barışma umudu taşıdım. Kendisine de söyledim ‘Yaptığın gelgitler olmuyor’ dedim” beyanında bulundu. Mağdur Sultan S. ise olayın yaşandığı gün Soner Bolat’ın kendisine pusu kurduğunu söyledi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Bolat hakkında ‘yaralama’ suçundan 6 yıl ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 12 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl hapis cezasına hükmetti.