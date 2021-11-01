Eski sevgilisinin yanındaki şahsı sırtından vurarak öldürdü

Samsun’da gece yarısı eski sevgilisinin yanında gördüğü şahsı sırtından tabancayla vurarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi fuar alanı mevkisindeki bir kafe önündeki araçta gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıda Hayati Çelik (42) sırtından vuruldu. Ağır yaralanan Çelik özel bir hastaneye kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hayati Çelik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili S.E.’yi gözaltına aldı. Hayati Çelik’i eski sevgilisinin yanında olduğu için vurduğu tespit edilen S.E. çıkarıldığı mahkemece akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

(MAY-