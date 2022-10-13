Eski sevgilisinin vurduğu kadın hayatını kaybetti

Adana’da barışma teklifini reddettiği eski sevgilisi tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Barışma teklifini reddettiği eski sevgilisi Burak A. tarafından sokak ortasında tabancayla omzundan ve sırtından vurulan Bahar Torun (39), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eski sevgilisi tarafından katledilen Bahar Torun’un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi eski sevgili Burak A.yı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.