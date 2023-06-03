Eski sevgilisinin bıçaklı saldırısına uğrayan genç kadın ifadesinde korku dolu anları anlattı

Eskişehir’de eski sevgilisi tarafından 12 kez bıçaklanarak ağır yaralanan Gamze Cesur, hastanede verdiği ifadede yaşadığı korku dolu anları anlatırken, “bıçağın kesici kısmıyla benim önce kafama vurdu. Sonra bıçağı sol omzuma sapladı. Vücudumun değişik yerlerine defalarca bıçakla vurdu” dedi.

Önceki gece Hoşnudiye Mahallesi Sağın Sokak’ta meydana gelen olayda arkadaşı Ayşe S. İle gezmeye çıkan Gamze Cesur (34), eski sevgilisi Fatih D.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Genç kadını takip ettiği iddia edilen 42 yaşındaki Fatih D., yanına yaklaştığı eski sevgilisini yere yatırarak bıçaklamaya başladı. Yaklaşık 3 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Fatih D. tarafından kollarına, başına ve karnına aldığı 12 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Gamze Cesur, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Geceyi yoğun bakım ünitesinde geçiren Gamze Cesur, hayati tehlikeyi atlattıktan sonra normal servise alındı.

“Bıçağın kesici tarafını kafama vurdu, sonra bıçağı sol omzuma sapladı”

Yaklaşık 3 ay önce ayrıldığı Fatih D. hakkında uzaklaştırma kararı çıkartmasına rağmen arkadaşı ile gezdiği esnada saldırıya uğradığını belirten Gamze Cesur, hastanede verdiği ifadesinde “Fatih benim eski sevgilim. Fatih Durmaz’a karşı Eskişehir 1’inci Aile Mahkemesi’nden geçen nisan ayında tedbir ve uzaklaştırma kararı aldım. Olay akşamı arkadaşım ile birlikte gezmek için dolaşırken Sağın sokakta Fatih Durmaz’ın üzerime koşarak geldiğini gördüm. Elinde bir nesne vardı, ancak ilk aşamada ne olduğunu anlamamıştım. Sonra Fatih yanıma geldi ve beni tutarak yere yatırdı. O esnada Fatih’in elinde bıçak vardı. Fatih bu bıçağın kesici kısmıyla benim önce kafama vurdu. Sonra bıçağı sol omzuma sapladı. Vücudumun değişik yerlerine defalarca bıçakla vurdu. Sağ elimin bilek kısmından ve elimin üst tarafından bıçakla yaraladı. Bu yaralanmalar benim hatırladıklarım. Olay esnasında kız arkadaşım yanımdaydı. Sonra Fatih yanımızdan uzaklaştı. Sağlık ekibi gelip beni hastaneye getirdi. Kendisinden şikayetçiyim” dediği öğrenildi.

“Ellerimle ona vurdum, yanımda bıçak yoktu”

Eski sevgilisi Gamze Cesur’u 12 yerinden bıçaklayan ve çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanan Fatih D.’nin de savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Yanında bıçak olmadığını ve kendisine hakaret ettiği için eski sevgilisine sinirlenerek saldırdığını iddia eden Fatih D., ifadesinde şunları söyledi:

“Gamze benim eski kız arkadaşımdır. Olay akşamı ben alkol aldıktan sonra yolda yürürken Gamze’yi gördüm. Şok oldum ve tedirgin oldum. Gamze bana hareket etti. Ben ilk etapta tepki vermedim. Ardından sinirlendim, sonra geri döndüm. Gamze’nin peşinden giderek yanına yaklaştım. Ardından Gamze’nin üzerine çullandım. Ellerimle ona vurdum, yanımda bıçak yoktu. Aramızda herhangi bir diyalog da gelişmedi. Üzerime atılı suçu bu haliyle kabul ederim. Gamze bana hakaret etmeseydi böyle bir olay yaşanmazdı. Bende ondan şikayetçiyim.”