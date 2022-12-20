Eski sevgilisini silah vurarak ağır yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Gaziosmanpaşa’da eski sevgilisi olduğunu iddia ettiği kadının 5 dakikalık görüşme teklifini reddetmesi üzerine aracında silahla ağır yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık savunmasında, "Konuşacak bir şey olmadığını söyleyerek yüzüme tükürdü. Bana söylediği sözlerin de etkisiyle tabancamı çıkartıp ateş ettim" dedi.

Gaziosmanpaşa’da eski sevgilisi olduğunu iddia ettiği Tuğçe D.A.’yı annesinin evi önünde 5 dakikalık görüşme teklifini reddetmesi üzerine aracında silahla ağır yaralayan sanık Yücel Viran’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 3.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yücel Viran ve tarafların avukatları hazır bulundu. Mahkemeye müşteki Tuğçe D.A. ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

"Aramıza mesafe koymaya başladı"

Duruşmada savunma yapan sanık Yücel Viran, müştekiyle 2018 yılında Çatalca’da bir araziyi satın alması nedeniyle tanıştıklarını, 2019’da ilişkilerinin başladığını, 2020 yılında ise müştekiye evlenme teklifi ettiğini ve onun da kabul ettiğini öne sürerek, "2020’den sonra işlerim bozulmaya başladı. Borçlarım oldu, bu yüzden aramıza mesafe koymaya başladı" dedi. Sanık savunmasının devamında, müştekinin başkasıyla evleneceğini söylediğini, bu nedenle verdiği pahalı hediyeleri ve paraları geri istediğini öne sürdü.

"Tabancamda 8 mermi daha vardı, isteseydim öldürürdüm"

Sanık Viran savunmasının devamında, olay günü tesadüfen müştekinin mahallesine gittiğini söyleyerek, "Kendisini aracın içinde gördüm, konuşmak istediğimi söyledim. Aracın camı açıkken bana konuşacak bir şey olmadığını söyleyerek yüzüme tükürdü. Bana söylediği sözlerin de etkisiyle tabancamı çıkartıp ateş ettim. Tabancamda 8 mermi daha vardı, isteseydim öldürürdüm" ifadelerini kullandı.

"Ölmediğimi görünce geri gelmeye yönelik hamle yaptı ama bir kadın bağırınca kaçıp gitti"

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Tuğçe D.A. ise sanık Viran’ı arkadaşının sevgilisi olması sebebiyle tanıdığını, iş yerinde 1 yıl muhasebeci olarak çalıştığını, ayrıca pahalı hediye veya para almadığı sanıkla herhangi bir birliktelik yaşamadıklarını belirterek, sanığın kendisine platonik olarak tutkun olduğunu öne sürdü. Müşteki beyanın devamında, "Bana pek çok kez ’Evlenirsen seni öldürürüm.’ diye mesajlar gönderdi. Hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım. Sanıkla aynı evde kalmadım. Evine gitmedim. Bir ara ekonomik durumu kötü olduğu için benim banka hesaplarımı kullanıyordu. Olay günü kendisine artık evli olduğumu, konuşacak bir şey olmadığını söyledim. Hala bana ’niye evlendin’ diyordu. Kaçmak için aracı geri sürdüm. Silahı kafama tutup ateş etti. Yaralı halde araçtan inmeye çalıştım, sanık ölmediğimi görünce geri gelmeye yönelik hamle yaptı ama bir kadın bağırınca kaçıp gitti" şeklinde konuştu.

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sonraki celse tanık dinlenmesine, eksik hususların giderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Tuğçe Deniz A.’nın şüpheli Yücel Viran’ı 2018 yılından beri tanıdığı, şüphelinin olay tarihi olan 11 Ocak 2022’de müştekinin annesinin evinin önüne gelerek araç ile aracının yanına yanaştığı ve inip konuşmak istediğini söylediği anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, müştekinin bunu kabul etmeyerek aracının kapısını ve camını kilitlediği, şüphelinin silah çıkararak müştekinin kafasına doğrulttuğu, müştekinin ise aracını geri vitese alıp çalıştırarak kaçmak istediği, şüphelinin bu sırada ateş ettiği ve müştekiyi ağır şekilde yaraladığı belirtildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Yücel Viran’ın ’kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ’ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.