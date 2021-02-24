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Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadın doğum gününde defnedildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından işe gitmek için servis beklerken tüfekle vurularak öldürülen Semiha Peker, doğum gününde memleketi Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verildi.

Asayiş 24.02.2021, 12:49
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Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadın doğum gününde defnedildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından işe gitmek için servis beklerken tüfekle vurularak öldürülen Semiha Peker, doğum gününde memleketi Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün Salihli ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu ilçesinde bulunan bir tavuk fabrikasında işçi olarak çalışan bir çocuk annesi Semiha Peker (33), sabah 07.00 sıralarında Şehitler Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin önüne gelerek servis beklemeye başladı. Peker, arkadaşları ile birlikte işe gitmek için servisi beklediği sırada, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Yalçın Kocataş (43), otomobille gelerek Peker’e tüfekle 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Peker, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peker’in cenazesi otopsi izin İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Araç terk edilmiş halde bulundu

Peker’e 3 el ateş ederek öldüren eski arkadaşı Yalçın Kocataş ise cinayetin ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevrede geniş güvenlik önemli alan ve kameraları tek tek inceleyen polis, Kocataş’ın kaçış yönünü tespit etti. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatan polis, Kocataş’ın, kullandığı 45 EL 605 plakalı otomobili Yılmaz Mahallesi, Gölmarmara yolu üzerinde park halinde buldu. Kocataş’ın cinayette kullandığı tüfekte otomobilde bulundu.

Cinayet sonucu hayatını kaybeden Semiha Peker ile katil Yalçın Kocataş’ın Manisa’nın Sarıgöl ilçesinden oldukları, Semiha Peker’in bir süredir Salihli’de yaşadığı ve Turgutlu ilçesindeki tavuk fabrikasında çalıştığı öğrenildi.

Doğum gününde toprağa verildi

Eski erkek arkadaşı tarafından tüfekle vurularak öldürülen Semiha Peker, doğum günü olan 24 Şubatta (bugün) memleketi Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verildi. İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından cenazesi alınan Peker için Sarıgöl ilçesinde ailesinin yaşadığı Ayan Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alındı. Cinayete kurban giden Peker’in bugün öğle saatlerinde Sarıgöl Pazar Camisi’nde kılınan cenaze namazında annesi Betül Kavas, ağabeyi Reşat Peker, kardeşi Mert Peker büyük üzüntü yaşadı. Kılınan cenaze namazının ardından talihsiz kadının naaşı Sarıgöl Belediyesi Mezarlığında toprağa verildi.

Ağabey Reşat Peker:"Artık kadına şiddet son bulsun"

Cenaze namazı sonrası üzüntüsünü dile getiren Semiha Peker’in ağabeyi Reşat Peker, “Kardeşim eski sevgilisinden ayrılmışlar, bu da kıskançlık mı diyelim yani canilik bu. Televizyonlarda kadın cinayetleri ve kadına şiddeti izliyorduk. Başımıza geleceğini hiç düşünemedik. Canımdan can gitti. Bu katilin en kısa zamanda yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyoruz. En ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Artık kadına şiddet son bulsun” dedi.
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