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Eski sevgili hem kadını hem çocuğunu darp edip yaraladı

Adana’da bir kişi, eski sevgilisi ve çocuğunu darp edip yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Asayiş 29.03.2022, 11:22
Eski sevgili hem kadını hem çocuğunu darp edip yaraladı

Adana’da bir kişi, eski sevgilisi ve çocuğunu darp edip yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp 2011 yılında kocası Ali T., ile Türkiye’ye gelen Ceylan Demir, önce Manisa’ya yerleşti. Genç kadın 1’i kız 2 çocuk dünyaya getirdi. İddiaya göre, 2019’da Ali T. akrabalarıyla Almanya’ya gitmeye karar verdi. Demir ve çocuklarını Adana’ya getirip bırakan Ali T.’den bir daha haber alınmadı. Eşinin izine ulaşan genç kadın Ali T.’den, “Beni unutun. Çocukları da bırak kendi hayatına bak” diye cevap aldı. İki çocuğuyla terk edilerek ortada kalan Ceylan Demir, bir kişinin vasıtasıyla 28 yaşındaki Mahmut S. ile evlenme vaadiyle tanıştırıldı. Mahmut S., ile Demir sevgili oldu.

İlk zamanların normal geçtiğini, daha sonra kabus dolu günlerin başladığını anlatan genç kadın, “Daha sonra bana uyuşturucu hap vermeye başladı. Elimi kolumu bağlayıp çocuklarımın yanında bana tecavüz ediyordu. Sürekli beni darp ediyordu. Bizi barıştırmaya gelen ağabeyi İsmail elle beni taciz ediyordu. Babası Seyfettin S., ben uyurken odama gelip yorganı kaldırarak tacizde bulunuyordu. Mahmut beni çocuklarımı yurda vermekle, bir daha bana göstermemekle tehdit ediyordu. Sesimi çıkaramıyordum. Yine bir gün beni darp edince kızım gelip bana tacize uğradığını anlattı. Bu bardağı taşıran son damla oldu. Kızımı benden alırlar diye o konuyu anlatmadan darp edildim diye şikâyetçi oldum” diye konuştu.

Ceylan Demir, “Mahmut, nişanlanacakmış, kızın ailesinin haberi olmaması için şikâyetimi geri almamı istedi. Eve geldi ve direkt ağzımı kapadı. Ben direnince tokat attı. Kendisi kilolu birisi, karşı koyamadım. Kendimden geçtim ve kolum ile ağzımı bantladı. Bana ‘mahkemeden vazgeçeceksin’ dedi ve işkence yaptı. Şikâyetimden vazgeçmeyeceğimi öğrenen Mahmut, vücudumun çeşitli yerlerinden beni bıçakladı. Kızım sesleri duyunca odaya geldi. Korkup kaçmaya çalışınca kızımı da parmağından yaralamış. Bıçaklandığım an çocuklarım zaten babasız, annesiz de kalacağını düşündüm. O an kızım olmasa ölürdüm” diyerek yaşadığı vahşeti anlattı.

Şikâyet üzerine Yüreğir Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçundan gözaltına alınan Mahmut S., “Ben ondan ayrıldım. Bu nedenle kendi kendini yaraladı. Suçu benim üzerime atıyor. Çocuğunu da kendi yaraladı. Ben o saatte başka yerdeydim kanıtlarım. O daha önce başka erkeğe de aynısını yaptı” diye kendini savundu.

Şüpheli Mahmut S., sevk edildiği adliyede Adli Kontrol Şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Önleyici tedbir kararı ve çağrı üzerine de koruma kararı verilen Ceylan Demir, kendisine vahşet yaşatan kişinin serbest kaldığını duyunca, “Korkuyorum, ancak şikâyetimde vazgeçmem. İki yıldır ben pislik içinde yaşadım. Ben de bir insanım ve kadınım. Hakkımı istiyorum” dedi.

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