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Eski Rus vekilin kızı Ankara'da dolandırıcılıktan yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandırarak kandıran ve 1 milyon TL haksız kazanç elde eden Khalide M. isimli turist kadını yakaladı. Dolandırıcı mağdur ettiği kişinin kardeşi ile görüşürken suçunu itiraf ettiği anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eski Rus vekilin kızı Ankara'da dolandırıcılıktan yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandırarak kandıran ve 1 milyon TL haksız kazanç elde eden Khalide M. isimli turist kadını yakaladı. Dolandırıcı mağdur ettiği kişinin kardeşi ile görüşürken suçunu itiraf ettiği anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

26 Mayıs 2020 Salı 12:12
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Eski Rus vekilin kızı Ankara'da dolandırıcılıktan yakalandı

Türkiye'ye 8 yıl önce turist olarak gelen Khalide M. isimli kadının, pek çok kez dolandırıcılık suçuna karıştığını tespit eden Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Onlarca mağduru yaklaşık 1 milyon TL civarında dolandıran yabancı uyruklu kadının Azerbaycan'da da aranması olduğu bilgisine ulaşıldı. Zanlının Türkiye'de pek çok dayanışma ve tanışma derneklerine üye olup farklı vatandaşlarla iletişim kurduğu ortaya çıktı. Tanıştığı kişilerin kimileriyle sevgili oldu, kimilerine de evlilik vaadi verdi. Khalide M. kimi zaman da kendisini tüccar olarak tanıtıp ticaret yapma sözüyle vatandaşları kandırdı.

Ukrayna ve Rusya'dan gümrüksüz ucuz ceviz getirebileceğini yalanını söyledi. Khalide M. tanıştığı bürokratlara karşı da, Rusya'da üst düzey yöneticileri tanıdığını ve parlamento ile bağlantısının olduğunu ileri sürdü. Zanlı Khalide M.'nin Rusya'da iyi bir üniversitede eğitim aldığı, 3 dil bildiği, annesinin de Rusya'da geçmiş yıllarda milletvekilliği yaptığı öğrenildi.

Güvenini kazandığı mağdurlardan paraları aldıktan sonra izini kaybettiren şüpheli, sürekli adres değiştirdi. En son değiştirdiği adresten ise bu sefer kaçamadı, polis düzenlediği operasyonla Khalide M.'yi yakaladı. Zanlı Khalide M. mağdur ettiği vatandaşın kız kardeşi ile görüştüğü anlar cep telefonu kamerasına gizlice yansıdı. Khalide, suçunu itiraf ettiği görüntüde dolandırdığı kişinin kendisi hakkında yaptığı iyilikleri unutmayacağını ve neden ona yanlış yaptığını anlattı. Zanlı emniyet işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Son Güncelleme: 26.05.2020 12:14
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