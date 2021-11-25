Eski polise kar maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırı

Adana’da eski polis motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi tarafından uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, saat 20.20 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, polislikten istifa eden G.Y., evine doğru gittiği sırada motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda tabancayla bacağının 3 farklı yerinden yaralanan G.Y. kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis olay yerinde bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı. Daha sonra boş kovanlar detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.