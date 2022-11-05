Eski Pakistan Başbakanı Khan’ın destekçilerinden protesto

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan’a düzenlenen suikast girişiminin ardından destekçileri Karaçi kentinde protesto düzenlerken, Khan’ın konuşmalarının yayınlanması yasaklandı.

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan, erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturarak 28 Ekim’de başkent İslabamad’a doğru hareket etmişti. Konvoya, Punjab eyaletinin Wazirabad kentinde yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından geçtiğimiz perşembe günü ateş açılmış ve Khan bacağından yaralanmıştı. Khan’ın destekçileri Pakistan’ın Karaçi kentinde Numaish Chowrangi MA Cinnah yolunda eski başbakana düzenlenen suikast girişimini protesto etti.

Gösteriler nedeniyle kentte birçok yol trafiğe kapatılırken, protestoların devam edeceği belirtildi.

Khan’ın konuşmalarının yayınlanması yasaklandı

Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Kurumu’ndan (PEMRA) yapılan açıklamada, Khan’ın konuşmaları ve basın toplantılarının, tüm uydu kanallarından yayınlamasının yasaklandığı duyuruldu. Açıklamada, Khan’ın konuşmalarında devlet kurumlarının suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu vurgulanarak, bu içeriklerin yayınlanmasının kamu düzenini bozabileceği aktarıldı.

Khan’a suikast girişimi

Eski Pakistan Başbakanı Khan, erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturarak 28 Ekim’de başkent İslabamad’a doğru hareket etmişti. Konvoya, Punjab eyaletinin Wazirabad kentinde yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından dün ateş açılmış ve Khan bacağından yaralanmıştı. En az bir kişinin hayatını kaybettiği ve bir çok kişinin yaralandığı olayda saldırgan suçunu itiraf etmiş “Sadece İmran Khan’ı öldürmek istedim, başkasını değil" demişti. Imran Khan ise dün yaptığı açıklamada, suikast planını daha önceden bildiğini söyleyerek, "Beni Vezirabad ile Gujrat arasında bir yerde öldürmek için plan yapıldığını zaten öğrenmiştim" demişti.