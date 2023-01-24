Eski nişanlıyı öldürmeye teşebbüse 10 yıl 5 ay hapis

Samsun’da eski nişanlısına silahlı saldırı düzenleyerek yaralayan bir kişi yargılandığı mahkemece 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi ile Ağabali Caddesi’nin kesiştiği yerde yaklaşık 5 yıl önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev yemekleri yapan bir kafede çalışan N.Y., eski nişanlısı E.D.’nin kafe önünde silahlı saldırısına uğradı. Her iki bacakları ve sırtından olmak üzerine 5 yerinden vurulan N.Y. ağır yaralandı.

Polis tarafından yakalanan E.D. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında E.D. "öldürmeye teşebbüs" suçundan mahkemece 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.