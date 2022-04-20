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Eski nişanlısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

Mersin’de eski nişanlısını sokak ortasında tabanca ile vurarak öldüren Barış Can U. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Başsavcılık, tutuklu sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Asayiş 20.04.2022, 09:52
Eski nişanlısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

Mersin’de eski nişanlısını sokak ortasında tabanca ile vurarak öldüren Barış Can U. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Başsavcılık, tutuklu sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

10 Ocak 2022 tarihinde merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi’nde meydana gelen olayda, eski nişanlısı ile sokakta buluşan Barış Can U., çıkan tartışma sonrası Raziye Oskay’ı 6 el ateş ederek ağır yaralamış, genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan zanlı ise polisin operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alınmış, yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Cinayetle ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanıp, 5. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, ’tasarlayarak adam öldürme’ suçundan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianamede sanığın Raziye’yi uzun yıllardır sistematik bir şekilde baskı, tehdit, zor ve cebir altında tuttuğuna özellikle değinilerek, Raziye’nin gerek psikolojik olarak gerekse de hukuki olarak verdiği mücadeleye delilleri ile birlikte detaylı olarak yer verildi. İddianamede ayrıca sanığın Raziye’ye yönelik tehditleri, Raziye’nin sanık hakkında yaptığı şikayetleri, aldığı uzaklaştırma kararlarına detaylı bir şekilde yer aldı. Sanığın uzun yıllardır, hiç vazgeçmeden ve sebatla Raziye’yi sıkıştırıp tehdit ettiği, olay günü de Raziye’yi önceden tasarlayarak öldürdüğü hususunun da yer aldığı iddianamede, sanığın olay gününden birkaç gün önce Raziye’nin evinin civarında dolaştığı, olaydan önce civarda keşif yaptığı, olay sabahı Raziye’nin evinin civarına gelerek sabah işe giriş saatinde evden çıkmasını beklediği ve gelirken de hazırlıklı olarak silahla geldiğine değinilmiş ve bu nedenle de sanığın Raziye’yi ani ve herhangi bir fevri hareket sonucunda değil aksine tasarlayarak öldürdüğüne yer verildi.

"İndirimsiz ceza alması için var gücümüzle çalışacağız"

Avukat Işıl Akan Kıral, davanın duruşmasının 31 Mayıs’ta yapılacağını söyledi. Dünyada her gün onlarca kadının şiddet gördüğünü ve öldürüldüğünü vurgulayan Kıral, "Katillerin bugüne kadar birçok davada, ’olay sırasında cinnet geçirdiği, kadını çok sevip takıntı yaptığı, olay sırasında gözünün dönmüş olduğu, namusuna laf edilmiş olduğu, erkekliğine hakaret edilmiş olduğu’ gibi cezadan kurtulmaya yönelik bahanelerle iyi hal indirimlerinden yararlandırıldığı yargılama süreçlerini kabul etmiyoruz. Bu davada da, Raziye’nin uzun yıllar boyunca uğradığı sistematik saldırıların sonucunda bu kadın düşmanı saldırıların bedelini canı ile en ağır şekilde ödediğini unutmadan sanığın en ufak bir tahrik ya da iyi hal indiriminden yararlanmaması için var gücümüzle çalışacağız. Gerek kadına yönelik bu ağır saldırıların toplumsal karşılık bulması gerekse de Raziye’nin katilinin indirimsiz bir şekilde en ağır cezayı alması için bizimle birlikte herkesi dava sürecini takibe ve desteğe davet ediyoruz" dedi.

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