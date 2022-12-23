Eski nişanlısını öldüren kadın tetiğe nasıl bastığını hatırlamadığını söyledi

Tokat’ta eski nişanlısını öldüren F.G. isimli kadın, "Bana yaptıkları, yaşattıkları gözümün önüne geldi. Tetiğe nasıl bastım hatırlamıyorum" dedi.

Tokat’ta Ağustos ayında meydana gelen olayda eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız’ı (27) tabanca ile vurarak öldüren ve kız arkadaşı E.D.’yi (26) yaralayan F.G. (24) Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. ’Tasarlayarak adam öldürme’ suçundan yargılanan genç kadınla birlikte Ahmet Batuhan Yıldız’ın ailesi ve avukatı, tabancanın sahibi polis memuru İ.Ö. duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyetinin iddianameyi okumasının ardından sanık F. G. olay günü yaşadıklarını anlattı. F.G. dershaneden tanıştığı arkadaşı A.U. ile polis memuru İ.Ö.’nün evine kahvaltıya gittiğini söyledi. Polis memuru evden ayrıldıktan sonra yatak odasındaki tabancayı alarak çantasına koyduğunu ifade eden F.G. tabancayı intihar etmek için aldığını ileri sürdü. Eski nişanlısının iş yerinin önüne giderek gözünün önünde ders vermek için intihar etmek istediğini iddia eden F.G, “İş yerine gittiğimde Ahmet ile arkadaşı motosikletin üzerinde idi. Bana baksın diye seslendim. O sırada hareket edince silahı ona doğrulttum. Bana yaptıkları, yaşattıkları gözümün önüne geldi. Tetiğe nasıl bastım hatırlamıyorum. İkisinin de yardımına koştum. Sonra şoka girmişim. Pişmanım" dedi.

Yaşanan olayda kolunda yaralanan Ahmet Batuhan Yıldız’ın kız arkadaşı E.D. (24) patlama sesi ile birlikte olayı fark ettiğini, silahı almaya çalıştığını söyledi. Polis memuru İ.Ö., A.U. ile evine kahvaltıya gelen F.G.’nin kendisi dışarı çıktığı sırada silahının yatak odasındaki dolaptan alınmış olduğunu kaydetti.

Öldürülen gencin ağabeyi O.Y ise genç kadının intihar etmeye geldiğini düşünmediğini, tasarlayarak kardeşinin öldürüldüğünü ileri sürdü. O.Y, polis memuru İ.Ö ve arkadaşı A.U hakkında şikayetçi oldu. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme sanım F. G.’nin tutukluk halinin devamına karar verdi. Dava 17 Şubat 2023 tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, Çeçenistan Caddesi’nde meydana geldi. F.G. eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız (27) ile arkadaşı E.D.’ye (26) tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu Yıldız ile arkadaşı E.D. yaralandı. Yaralılardan Ahmet Batuhan Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Yaralanan kadın vücudunda kalan kurşunun çıkartılması için ameliyata alındı.