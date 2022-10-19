Eski nişanlısını katleden sanığın yargılanmasına devam edildi

Ankara’da eski nişanlısı Yasemin Aydın’ı katlettikten sonra cesedini Sakarya’da yol kenarına attığı belirlenen Fatih Alşan’ın "ağırlaştırılmış müebbet" hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatih Alşan ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra taraflara söz verdi. Sanık Alşan mahkeme heyetine, "Siz kimsiniz, burası neresi" dedi.

Müşteki avukatı ise, sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu ve en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatının beyanının ardından ara kararı açıklayan mahkeme, Alşan’ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına hükmederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 13 Aralık’a ertelendi.