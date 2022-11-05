Eski nişanlısına kimyasal sıvı atan kişinin iddianamesi kabul edildi

Konya’nın Çumra ilçesinde, eski nişanlısının üzerine yanıcı kimyasal madde atan sanık hakkında ‘Kadına karşı canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan iddianame hazırlandı. İddianame mahkemece kabul edilirken, atılan kimyasal sıvı ile ilgili Adli Tıp Kurumu’ndan, detaylı rapor istendi.

Olay, 19 Haziran Pazar günü Çumra ilçesinde Bakkalbaşı Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, Çumra ilçesindeki bir markette kasiyer olarak çalışan Merve Küçüktekin (28), nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk (26) anlaşamayarak 1 yıl önce ayrıldı. Ayrılmayı kabul etmeyen Sabit Türk, genç kıza psikolojik baskı uygulayarak tehdit etmeye başladı. Eski nişanlısının evine giden Sabit Türk, kendisini görevli gibi tanıtarak "Su saatine bakacağım" bahanesiyle kapıyı açtırıp eksi nişanlısının üzerine kezzap attıktan sonra kaçtı. Yüzünde, sırtında, kolunda ve vücudunun bir çok yerinde ciddi yanıklar oluşan Merve Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi Yanık Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ilgın ilçesinde yakalanan şüpheli Sabit Türk ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hazırlanan iddianame kabul edildi

Eski nişanlısı Merve Küçüktekin’i ağır yaralayan tutuklu sanık Sabit Türk hakkında ‘Kadına karşı canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan hazırlanan iddianame Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Merve Küçüktekin’in avukatı Aycan Ceylan, sanık hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edildiğini belirterek, “Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık Sabit Türk’ün ‘Kasten adam öldürmeye teşebbüsten’ yargılanması talep edildi. Burada niteliklerle uygulanmasını istedi. Yine aynı şekilde başsavcılık canavarca hisle yapıldığından ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüsten dolayı cezalandırmayı istedi. Elbette bunun karşılığı ağırlaştırılmış müebbet. Biz de bunun olması için çabalıyorduk, yine aynı şekilde çabalamaya da devam edeceğiz. Şu aşamada mahkemece iddianame kabul edilmiş durumda” dedi.

Kimyasal maddenin ne kadar zararlı olduğunun sonucuna göre verilecek karar Türkiye’de ilk olabilir

Merve Küçüktekin’e atılan kimyasal maddenin ne kadar zararlı olduğunun sonucuna göre verilecek kararın Türkiye’de ilk emsal olacağını ifade eden avukat Aycan Ceylan, “Aslında yargının bu konudaki tavrı, bu kimyasal sıvıyla gerçekleştirilen eylemlere ilişkin yaralama olarak bakıyordu. Kasten yaralama diyordu ve o kimyasal sıvıyı da silah olarak değerlendiriyordu. Biz şu anda açıkçası ‘Kasten adam öldürmeye teşebbüsten’ böyle bir yargılamanın başlatılmış olmasına ilk diyebiliriz. Mahkemece, Adli Tıp Kurumu’na bir müzekkere yazılmış. Adli Tıp Kurumu’ndan Merve’nin yüzüne, vücuduna püskürtülen o kimyasal sıvının gerçekten öldürmeye elverişli mi ya da ne kadar miktarda dökülürse elverişli olur, vücudunun hangi bölgelerine püskürtüldüğü zaman öldürmeye elverişli, bu tür soruların cevapları istendi. Bu sorular, Adli Tıp Kurumu’ndan olumlu yanıt alırsa, ‘Kasten adam öldürmeye teşebbüsten’ hüküm kurulacak gibi geliyor. Elbette bu tamamen bir tahmin” şeklinde konuştu.

Avukat Ceylan son olarak, “Merve hanım şu an psikolojik olarak kendini toparlama aşamasında. Hastaneden taburcu oldu. Tedavisi dışarıdan ayakta devam eder vaziyette. Yine vücudun çoğu bölgesinde iz kalmış durumda maalesef. Bunun için gerekli operasyonları geçirmeye devam ediyor, doktor kontrolüyle” diye konuştu.