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Eski nişanlı, 5 yıl önce de Raziye’nin evine silahla saldırmış

MERSİN (İHA) – Mersin’de eski nişanlısı tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülen 24 yaşındaki Raziye Oskay’ın, yıllardır aynı kişinin her türlü baskısı altında yaşadığı ortaya çıktı. Tutuklanan Barış Can U.’nun, 2017 yılında da Raziye’nin evine silahla saldırdığı ve 1,5 ay tutuklu kaldığı belirtildi.

Asayiş 11.01.2022, 15:11
Eski nişanlı, 5 yıl önce de Raziye’nin evine silahla saldırmış

MERSİN (İHA) – Mersin’de eski nişanlısı tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülen 24 yaşındaki Raziye Oskay’ın, yıllardır aynı kişinin her türlü baskısı altında yaşadığı ortaya çıktı. Tutuklanan Barış Can U.’nun, 2017 yılında da Raziye’nin evine silahla saldırdığı ve 1,5 ay tutuklu kaldığı belirtildi.

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları, dün Mersin’in merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesinde barışmak istediği eski nişanlısı Raziye Oskay’ı evlerinin yakınında tabanca ile vurarak öldüren Barış Can U. ile İstanbul’da genç Avukat Dilara Yıldız’ın eski nişanlısı tarafından katledilmesini ve kadına yönelik artan şiddeti protesto etti.

“Kadına yönelik şiddet en yakınlarımızdan geliyor”

Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, yönetim kurulu ve avukatların katılımıyla Mersin Barosu konferans salonunda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Arzu Günay, “İçimiz acıyor, sözün bittiği yerdeyiz. Dün iki kadın cinayeti işlendi. Mersin‘de 24 yaşında Raziye Oskay, yine İstanbul’da İstanbul Barosu’na kayıtlı kadın meslektaşımız Avukat Dilara Yıldız, erkek şiddetine uğrayarak katledildiler. Kadına yönelik şiddet en yakınlarımızdan geliyor” dedi.

“Raziye Oskay cinayeti münferit bir olay değil”

Artık her gün bir kadın cinayeti ile güne başladıklarına dikkat çeken Av. Günay, Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından tutulan kadın cinayetleri istatistiğine göre, son 1 yılda 367 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü bilgisini verdi. Faillere verilen cezaların yetersiz olduğunu savunan Günay, “Kadın cinayetlerinin büyük çoğunluğunun ateşli silahlarla işlendiği açıkken bireysel silahlanmanın yasaklanmaması bu cinayetlerin en önemli sebeplerindendir. Bunun yanı sıra Türk Ceza Kanununda ısrarlı takibin suç olarak düzenlenmesinin de geciktirilmemesi gerekmektedir. Dün ilimizde işlenen Raziye Oskay cinayeti münferit bir olay olmayıp, 5-6 yıldır baromuz mensubu Av. Işıl Akan tarafından takip edilen olay ve davalar zincirinin devamında gerçekleşmiştir” diye konuştu.

“Raziye Oskay, onu ‘çok sevdiğini’ söyleyen adam tarafından katledilmiştir”

Dava zincirinin Avukatı Işıl Akan da “Dün sabah saatlerinde işe giderken sokak ortasında silahla katledilen Raziye Oskay olayı, diğer tüm kadın cinayetlerinde olduğu gibi ne münferit ne de tesadüfi bir olaydır. Senelerdir süre gelen sistematik tehditler, her türlü taciz ve baskıların sonucudur. Raziye Oskay henüz çocuk yaşlarda tanıştığı ve o tarihten beri de sürekli baskı ve tehditlerine maruz kaldığı, onu ‘çok sevdiğini’ söyleyen adam tarafından katledilmiştir. Kadına yönelik hiçbir şiddetin, sevgi, aşk gibi sözcüklerle yumuşatılamayacağını, hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını bir kez daha üstüne basa basa vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

“2017’de Raziye’nin evine silahla saldırdı”

Raziye Oskay’ın ömrünü hep ölüm korkusuyla geçirdiğini vurgulayan Av. Akan, “Raziye Oskay, uzun yıllardır baskı, taciz ve tehditler altında her gün ölmekten korkan, her gün işe giderken önünü arkasını kontrol eden, yanına yaklaşan her yabancıya şüphe ve korku ile bakan, kısacık ömrünü hep öldürülme korkusu ile geçiren henüz 24 yaşında gencecik bir kadındır. Bundan 5 yıl önce 2017 yılında da aynı kişi Raziye’nin evine silahla saldırmış, kasten adam öldürmeye teşebbüs, silahla tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan ağır ceza mahkemesinde yargılanmış ve 1,5 ay kadar tutuklu kalmıştır. Dava sonrası da failin tehdit ve benzer eylemleri sürekli devam etmiş; davalar, şikayetler, uzaklaştırma kararları faili durdurmamış ve geçtiğimiz yıllarda Raziye, can korkusu ile son çare olarak izini kaybettirmeye karar vermiş, her türlü telefon vs gibi şahsi bilgilerini değiştirerek İstanbul iline yerleşmiş ve orada çalışmaya başlamıştır. Ancak fail bir süre sonra Raziye’yi orada da bulmuş ve iş yerine gidip gelmeye başlamıştır. Bu şahıstan kaçamayacağını anlayan Raziye en azından ailesi ile yaşamak üzere Mersin iline dönüş yapmıştır” şeklinde konuştu.

2021 yılı içinde failin artan eylemleri nedeniyle yeniden şikayetçi olduklarını belirten Akan, “Cinsel saldırı, şantaj ve tehdit suçlarından halen soruşturması devam eden bir savcılık dosyası daha vardır. Bu dosyada fail adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, serbest kaldıktan sonra uzaklaştırma kararlarını hep ihlal etmiş, her gün Raziye’nin iş yerine gelmiş, her gün tehdit mesajları atmaya devam etmiştir… Bu vahim durum ve delilleri sunmak sureti ile adli kontrol kararlarına itiraz edip Raziye’nin artık can güvenliği olmadığı yönünde dilekçeler vermişsek de ne yazık ki fail tutuklanmamıştır. Geldiğimiz noktada ise fail hiçbir zaman durmak bilmemiş ve gencecik bir kadını, Raziye’yi sokak ortasında katletmiştir. Henüz Raziye’nin ölümünün üzerinden 12 saat geçmeden İstanbul’da gencecik bir kadın meslektaşımız Dilara Yıldız’ın da yine silahla katledildiği bilgisini aldık” dedi.

“Diğer barolarımızla kadın cinayetleri olaylarının üzerine gideceğiz”

Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir ise “Baro başkanları olarak, yaşanan kadın cinayetleri konusunda görüşmeler yaptık. Barolar olarak bu olayların üzerine gideceğiz. Kadınların korunması için bir takım yasal düzenlemelerin yeniden getirilmesi ve bunların etkin kullanılması için gerekli çalışmaları yürüteceğiz. Mersin Barosu olarak, yaşanan kadın cinayetlerinde yasal sürecin takipçisi olacağız. Failin en yüksek cezayı alması için ve kadın cinayetlerinin önlenmesi için biz her türlü çabayı göstereceğiz” diye konuştu.

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