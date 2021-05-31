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Eski müze binasında çıkan yangın hasara neden oldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan eski müze binasında çıkan yangın binada hasara neden oldu.

Asayiş 31.05.2021, 00:58
Eski müze binasında çıkan yangın hasara neden oldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan eski müze binasında çıkan yangın binada hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Seyitgazi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde bulunan eski müze binasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükselmesinin ardından haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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