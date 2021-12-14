Eski MSB Personel Daire Başkanı Cankıymaz tahliye edildi

Eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Daire Başkanı Nuri Cankıymaz, yargılandığı davada tahliye edildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Cankıymaz ve avukatı salonda hazır bulundu.

Yunanistan’a kaçmaya çalışırken sahte kimlikle yakalanan Eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Daire Başkanı Nuri Cankıymaz’ın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmada tutuklu olarak yargılanan Cankıymaz, Yunanistan’a kaçmaya çalışırken başkasına ait kimlikle yakalanmış, hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından dava açılmıştı.

“Gerçekler ortaya çıkana kadar yurt dışında bekleyecektim”

Hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ve tutuksuz olarak yargılanmak istediğini belirten Cankıymaz, “9,5 aydır cezaevindeyim. 2015 yılında emekli oldum ve 5 sene boyunca ikametimin belli olduğu evde yaşamaya devam ettim. Darbe girişiminden sonra evime baskın yapıldı. Bende gerçekler ortaya çıkana kadar yurt dışında bekleyecektim. Daha önceki yıllarda gezi amaçlı çeşitli ülkelere seyahat ettim. Kaçacak olsaydım eğer geri dönmezdim” dedi.

Ara kararını açıklayan Mahkeme Başkanı, Cankıymaz hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 2 kez olmak üzere imza vermesi kaydıyla tahliye kararı verdi. Bundan sonraki duruşmalarında tutuksuz yargılanacak olan Cankıymaz’ın duruşması 5 Nisan tarihine ertelendi.